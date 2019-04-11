Орешкин назвал хорошим знаком для инвестклимата освобождение Калви из СИЗО

11.04.19 16:26

© РИА Новости. Алексей Филиппов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Изменение меры пресечения старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест является хорошим знаком для инвестиционного климата в РФ, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Изменение меры пресечения в деле Калви на домашний арест - хороший знак для инвестиционного климата. Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными", - приводится в сообщении Минэкономразвития мнение М.Орешкина.

Как сообщалось, ранее в четверг Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения М.Калви с заключения под стражу на домашний арест.