Браслет вместо камеры: основателя Baring Vostok Калви отправили под домашний арест
  
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Титов счел недостаточным перевод Калви под домашний арест

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
11 апреля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил удовлетворение решением суда о смягчении основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви меры пресечения, но считает ее недостаточной.

"Домашний арест Майкла Калви нельзя не приветствовать, но еще более полезным шагом стало бы освобождение его под залог", - сказал Б.Титов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, заслуги М.Калви в привлечении иностранных инвестиций в нашу страну исключительные, "он много лет убеждал всех инвестировать в Россию, и в этом качестве был едва ли не главным общественным послом нашей юрисдикции на Западе".

"Изменение меры пресечения не означает, что уголовное дело будет закрыто, Надеюсь, что в отношении остальных фигурантов мера пресечения также будет изменена", - заключил он.

В свою очередь, руководитель "Ассоциации защиты бизнеса" Александр Хуруджи считает, что следствие по "делу Baring Vostok" проявляет избирательность, оставляя под стражей четверых коллег М.Калви.

"В обоснование ходатайства следствие заявляет, что у Калви есть положительные характеристики, регистрация, несовершеннолетние дети, что ранее при избрании меры пресечения это было неизвестно, а теперь выяснилось. Возражу, известно это было, по крайней мере, в апелляции точно. Более того вчера и позавчера подобные документы предоставляли адвокаты коллег Калви - Дельпаля, Зюзина, Владимирова и Абгаряна, но на следствие эти аргументы не произвели впечатления и в итоге суд всех четверых оставил в СИЗО до 14 июля. Что это, что за избирательность?", - сказал А.Хуруджи "Интерфаксу".

Он также выразил надежду, что следующим шагом в отношении М.Калви, будет освобождение его под залог, чтобы "предприниматель получил возможность продолжать работу, чтобы исключить рейдерский захват бизнеса и обеспечить возможность на полноценную защиту".

М.Калви ранее в четверг был освобожден из-под стражи в зале суда после изменения ему меры пресечения. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия перевел М.Калви под домашний арест.

В обоснование смягчения М.Калви меры пресечения следствие привело его устойчивые социальные связями в Москве, ходатайства большого количества лиц, постоянное место работы, а также участие в развитии инвестиционных проектов в России и благотворительности, в том числе оказание помощи больным детям.

Срок домашнего ареста М.Калви установлен до 13 апреля - таким образом, в ближайшее время следствие должно будет обратиться в суд с ходатайством о продлении предпринимателю меры пресечения.

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