Фармацевты и общественники выступили против разрешения продажи лекарств в магазинах

11.04.19 16:52

© РИА Новости. Кирилл Брага

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Представители фармацевтической отрасли и общественных организаций поддерживают инициативу сенатора Владимира Круглого о запрете продажи лекарств в сетевых магазинах.

Член Совета Федерации В.Круглый в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", заявил, что продажа лекарств в розничных магазинах приведет к появлению контрафакта из-за отсутствия за ними контроля.

"Если за аптечными учреждениями контроль осуществляется, то осуществлять контроль за магазинами - нереально, не говоря о том, что это будет широкий путь для контрафактной продукции", - сказал В.Круглый.

Он отметил, что "лекарственные препараты - это особый товар, который не может продаваться в сетевых магазинах". "Для их продажи необходимы особые условия хранения, поэтому нужны рекомендации специалистов фармацевтов", - подчеркнул сенатор.

Также, по его мнению, доступность лекарств нужно увеличивать с помощью выдачи лицензий на продажу фельдшерско-акушерским пунктам.

"Надо давать лицензии фельдшерско-акушерским пунктам, в том числе на наркотические препараты, а также центральным районным больницам, необходимо оборудовать соответствующим образом медучреждения, лицензировать их", - сказал В.Круглый.

В свою очередь, президент Общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский уточнил, что продажа лекарств в магазинах приведет к закрытию аптек.

"Аптеки станут нерентабельными, а, следовательно, перестанут быть доступны рецептурные препараты", - сказал А.Саверский.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, первый заместитель Всероссийского научного общества фармацевтов Нелли Игнатьева уточнила, что доступность лекарств уже реализована в аптечных киосках. По ее словам, для них существует упрощенный режим получения лицензии.