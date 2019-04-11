Расчистку рек и высадку 10 тыс. га лесных культур проведут в Ростовской области

11.04.19 16:56

© РИА Новости. Владимир Первенцев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Ростовская область приступила к реализации проектов "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология", который должен быть реализован до 2024 года, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"Всего с 2019 по 2024 годы будет высажено порядка 10 000 га лесных культур, что позволит увеличить показатель по переводу в покрытую лесом площадь земель лесного фонда с 200 га до 250 га ежегодно. В рамках проекта в 2019-2020 годах планируется восстановить русло реки Темерник протяженностью 8,5 км. Кроме этого, уже начались работы по расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области. Протяженность расчистки - 30 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональным проектом "Сохранение лесов в Ростовской области" запланировано увеличение площади восстановления лесов Ростовской области с 1200 до 1900 га к 2024 году, увеличение объемов выращивания посадочного материала с 5,6 млн штук до 7,3 млн штук.

По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, которые приводятся в пресс-релизе, в Ростовской области уже приступили к лесопосадочным работам, восстановление лесного фонда в регионе за текущий год запланировано на площади 1300 га.

Также запланирована закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета только на 2019 год предусмотрено 48,7 млн рублей. Планируется приобрести 35 малых лесопатрульных комплексов и восемь лесных культиваторов.

В свою очередь в региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" вошли два направления: восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и улучшение экологического состояния гидрографической сети.

Расчистка участков рек Темерник и Кумшак позволит улучшить санитарно-гигиеническое состояние водных объектов и обеспечит благоприятные условия проживания более 33 тыс. человек.