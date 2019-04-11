Порядка 15 тыс. детей из многодетных семей на Ямале смогут улететь на отдых по льготным тарифам

11.04.19 16:57

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Многодетные семьи в Ямало-Ненецком автономном округе один раз в год смогут покупать билеты для детей по льготному тарифу, в конце апреля будет выбран авиаперевозчик, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Часто приходилось получать обращения о том, что даже для людей со средним достатком вывезти ребенка, всю семью - минимум это пять человек и больше - это существенное бремя. Что уж говорить про людей с достатком ниже среднего. Это почти невыполнимая задача. Вот от обилия обращений на эту тему приняли такое решение", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Так, для детей в возрасте от двух до 18 лет из многодетных семей можно приобрести билет на самолет за 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка вне зависимости от цены билета. Это касается 28 направлений: из городов Ямала в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Омск и Симферополь.

Предполагается, что этой льготой в 2019 году смогут воспользоваться 15 тыс. детей из многодетных семей.

При обращении родителям не придется предоставлять дополнительные документы, определяющие их статус многодетных, поскольку в системе бронирования уже будут внесены данные, и программа автоматически оформит билет по льготному тарифу. Также можно будет заменить уже купленные билеты.