Выявленные Генпрокуратурой хищения в "Роскосмосе" касаются НИЦ РКП

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11 апреля. Interfax-Russia.ru - Хищения бюджетных средств на предприятиях "Роскосмоса", о которых говорилось в докладе генпрокурора Юрия Чайки, касаются Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это реализация нашего расследования, проводившегося службой внутреннего аудита в отношении одного из наших предприятий, это НИЦ РКП. В ноябре мы его начали, передали документы в прокуратуру, об этом Юрий Яковлевич (Чайка) и сказал", - сообщил Д.Рогозин.
Он поблагодарил Генпрокуратуру за принятие этой информации во внимание.
Накануне сообщалось о том, что в ходе прокурорских проверок были выявлены хищения на подведомственных "Роскосмосу" и "Ростеху" предприятиях, возбуждены уголовные дела.
По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.
"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы службы внутреннего аудита для проверки.