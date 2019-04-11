Выявленные Генпрокуратурой хищения в "Роскосмосе" касаются НИЦ РКП

11.04.19 17:02

© РИА Новости. Максим Блинов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Хищения бюджетных средств на предприятиях "Роскосмоса", о которых говорилось в докладе генпрокурора Юрия Чайки, касаются Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это реализация нашего расследования, проводившегося службой внутреннего аудита в отношении одного из наших предприятий, это НИЦ РКП. В ноябре мы его начали, передали документы в прокуратуру, об этом Юрий Яковлевич (Чайка) и сказал", - сообщил Д.Рогозин.

Он поблагодарил Генпрокуратуру за принятие этой информации во внимание.

Накануне сообщалось о том, что в ходе прокурорских проверок были выявлены хищения на подведомственных "Роскосмосу" и "Ростеху" предприятиях, возбуждены уголовные дела.

По данным генпрокурора, проверки выявили факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, другие нарушения.

"С целью их устранения и привлечения виновных лиц к ответственности приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в тексте.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что госкорпорация предоставила Генпрокуратуре материалы службы внутреннего аудита для проверки.