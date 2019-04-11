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11.04.19 17:13
Сайт ярославского издания, опубликовавшего новость об оскорбительном граффити, заблокирован Роскомнадзором
"Вчера в хостинге я нашла информацию о том, что наш сайт находится в реестре ожидающих блокировки на основании решения Роскомнадзора от 9 апреля. Какой именно материал стал причиной для такого решения, нас не уведомили", - сказала М.Седнева.
Позднее в ответ на запрос "Яркуба" хостинг сообщил, что основанием послужила новость о выжившем после падения с пятого этажа мальчике с аутизмом, опубликованной на сайте летом 2018 года.
"В ответ на наш запрос хостинг не предоставил никаких документов от Роскомнадзора, подтверждающих правомерность блокировки сайта", - утверждает собеседница агентства.
В начале апреля портал опубликовал новость о граффити с оскорбительной надписью в адрес президента на здании регионального УМВД. После этого в адрес редактора поступали звонки от человека, представившегося руководителем регионального управления Роскомнадзора и просившего удалить новость.
"Изначально мы это восприняли как шутку. Позднее мы получили на почту письмо, в "теле" которого от имени канцелярии была просьба об удалении записи", - сказала М.Седнева.
По ее словам, удалять это сообщение издание не стало.
Руководитель управления Роскомнадзора по Ярославской области Евгений Офицеров отказался от комментариев, сославшись на наличие пресс-службы в Москве.
В свою очередь пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ограничение доступа к ярославскому изданию связано с упоминанием в одной из статей способа суицида.
"Их внесли в реестр за распространение материала с описанием способа самоубийства. После того как Роспотребнадзор признал информацию запрещенной, мы отправили все необходимые уведомления хостинг-провайдеру. А когда реакции в виде удаления материала не последовало, соответственно, мы ровно через сутки отправили данную ссылку в выгрузку операторам для блокировки", - сказал В.Ампелонкий.
Он подчеркнул, что все предусмотренные законом процедуры были соблюдены.
"В случае удаления информации, признанной Роспотребнадзором запрещенной, они должны сообщить об этом. Мы проверяем удаление информации, после чего какое-то время держим на мониторинге, и если эта информация вновь не появляется, то ссылка из реестра будет исключена", - пояснил представитель ведомства.
Издание "Яркуб" было одним из нескольких ярославских СМИ, которым от Роскомнадзора поступило требование удалить новость об оскорбительной надписи в адрес президента на здании регионального управления МВД. По данным регулятора, речь шла о профилактической работе со СМИ в рамках исполнения закона о запрете на оскорбление госсимволов в интернете.
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