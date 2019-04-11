Строения вблизи Клязьминского водохранилища снесут из-за угрозы водоснабжению Москвы

11.04.19 17:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Капитальные строения, возведенные в окрестностях Клязьминского водохранилища - источника питьевой воды для Москвы, должны быть снесены по решению суда, сообщили в прокуратуре Подмосковья в четверг.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области обратилась в суд с иском о внесении соответствующих сведений в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), сносе строений и проведения рекультивации нарушенных земель. Решением Мытищинского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены", - говорится в сообщении.

Ранее прокуроры выявили в ходе проверки нарушения экологических норм в Мытищинском городском округе.

"Установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства произведено строительство капитальных объектов в границах зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Москвы - Клязьминского водохранилища", - отметили в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что "указанные факты имели место вследствие отсутствия ограничений в использовании земельного участка в ЕГРН".

По результатам проверки было принято решение обратиться в суд.