Еще два центра изучения национальных языков открылись в Карачаево-Черкесии

11.04.19 17:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Два центра по развитию и сохранению языков и культуры народов Карачаево-Черкесии открылись в республике.

"Центры карачаево-балкарской культуры и языка, а также кабардино-черкесской культуры и языка будут функционировать на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета. Одним из приоритетных направлений их деятельности станет работа со школами, студентами и преподавателями. Также на постоянной основе они будут сотрудничать с российскими и зарубежными учеными", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель университета.

По его словам, в центрах также будут разрабатываться книги и учебники на национальных языках, которые помогут юным жителям региона изучать родные языки.

На торжества по случаю открытия центров прибыли ученые и общественные деятели, работники просвещения, писатели и поэты из Абхазии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Гостям представили культурную программу, включающую песни и танцы народов республики, а также угостили блюдами национальной кухни.

Ранее, в 2017 году, на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета начали работу центр абазинской культуры и языка и центр ногайской культуры и языка.