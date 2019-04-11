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11.04.19 17:58
Еще два центра изучения национальных языков открылись в Карачаево-Черкесии
"Центры карачаево-балкарской культуры и языка, а также кабардино-черкесской культуры и языка будут функционировать на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета. Одним из приоритетных направлений их деятельности станет работа со школами, студентами и преподавателями. Также на постоянной основе они будут сотрудничать с российскими и зарубежными учеными", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель университета.
По его словам, в центрах также будут разрабатываться книги и учебники на национальных языках, которые помогут юным жителям региона изучать родные языки.
На торжества по случаю открытия центров прибыли ученые и общественные деятели, работники просвещения, писатели и поэты из Абхазии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Гостям представили культурную программу, включающую песни и танцы народов республики, а также угостили блюдами национальной кухни.
Ранее, в 2017 году, на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета начали работу центр абазинской культуры и языка и центр ногайской культуры и языка.
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