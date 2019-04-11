|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.04.19 18:00
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации
Там напомнили, что с октября 2018 года на объекте велась первая комплексная реставрация. В ее ходе были обновлены гидротехнические системы фонтана и укреплены каркасы его конструкций.
Параллельно проводились работы над декоративными элементами фонтана. 16 женских скульптур весом 2,5 тонны каждая были демонтированы осенью прошлого года. В течение четырех месяцев команда из 25 специалистов восстанавливала фигуры, олицетворяющие республики Советского Союза. Для этого реставраторам потребовалось около 6 кг сусального золота. В конце марта фигуры девушек вновь установили на фонтан.
"Дружба народов" - самый большой фонтан на территории ВДНХ. Он был создан по проекту архитектора Константина Топуридзе и открыт 1 августа 1954 года.
Как сообщалось, масштабная реставрация на ВДНХ продолжается уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в этом году.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket