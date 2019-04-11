Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации

11.04.19 18:00

© РИА Новости. Владимир Песня

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Пробный пуск фонтана "Дружба народов" состоялся в четверг на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки.

Там напомнили, что с октября 2018 года на объекте велась первая комплексная реставрация. В ее ходе были обновлены гидротехнические системы фонтана и укреплены каркасы его конструкций.

Параллельно проводились работы над декоративными элементами фонтана. 16 женских скульптур весом 2,5 тонны каждая были демонтированы осенью прошлого года. В течение четырех месяцев команда из 25 специалистов восстанавливала фигуры, олицетворяющие республики Советского Союза. Для этого реставраторам потребовалось около 6 кг сусального золота. В конце марта фигуры девушек вновь установили на фонтан.

"Дружба народов" - самый большой фонтан на территории ВДНХ. Он был создан по проекту архитектора Константина Топуридзе и открыт 1 августа 1954 года.

Как сообщалось, масштабная реставрация на ВДНХ продолжается уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в этом году.