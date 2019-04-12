Прокуратура привлекла к ответственности 54 сотрудников свердловского Минобразования

12.04.19 11:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Свердловская прокуратура уличила в нарушении антикоррупционного законодательства 54 сотрудников регионального министерства образования и подведомственных учреждений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области прокуратура выявила факты несоблюдения требований федеральных законов "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе в Российской Федерации".

"В частности, вскрыты факты недостоверного и неполного отражения доходов, полученных служащими министерства (...), сведений о наличии в собственности транспортных средств, недвижимости, земельных участков. Некоторые из них скрывали сведения о своем участии и участии супругов в коммерческих организациях", - говорится в сообщении.

В частности, прокуратура установила, что начальник отдела министерства в справках на супругу за 2016, 2017 годы не представил сведения о принадлежащем ей земельном участке площадью 800 кв.м и квартире площадью 93,7 кв.м.

Главный специалист отдела Минобразования в справке за 2016 год не указал сведения о принадлежащем земельном участке площадью 1 тыс. 868 кв.м и двух квартирах в Екатеринбурге, а в справке за 2017 год не указал банковский доход.

Кроме того, прокуратура выявила, что в ряде подведомственных министерству образовательных организаций, где дети и супруги руководителей работали в их подчинении. При этом им выплачивались стимулирующие выплаты.

Прокуратура внесла представление главе областного Минобразования с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 46 руководителей подведомственных образовательных организаций, а также 14 гражданских служащих.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области также провело проверки по каждому факту, выявленному прокуратурой региона, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель ведомства.

"Сотрудники, допустившие предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, привлечены к ответственности. Меры, направленные на профилактику и недопущение подобных случаев, проводятся в плановом режиме", - добавил собеседник агентства.