Новая дорога в обход Усолья-Сибирского в Прибайкалье обойдется в 17 млрд рублей

12.04.19 08:48

© РИА Новости. Денис Абрамов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Упрдор "Прибайкалье" в текущем году приступит к строительству нового участка на федеральной трассе Р255 "Сибирь" Красноярск-Иркутск в обход города Усолья-Сибирского и поселка Тельмы Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба управления.

"Весь объем работ планируется завершить в 2024 году. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета. Общая стоимость объекта составляет порядка 17 млрд руб.", - говорится в сообщении.

В строительном сезоне 2019 года дорожники планируют освоить 600 млн руб.

"Уже ведется процесс оценки и выкупа земель под строительство. Начата подготовка документов и территории к археологическим изысканиям и начальным строительно-монтажным работам", - уточняется в сообщении.

Проект предусматривает строительство 42 км новой дороги с четырьмя полосами движения. Три из шести транспортных развязок будут двухуровневыми. В составе объекта также пять путепроводов, пять мостов, два надземных пешеходных перехода. По всей длине участка смонтируют разделительное металлическое барьерное ограждение.

Новый участок обеспечит "зеленый коридор" для транзитного транспорта, который сегодня идет по населенным пунктам. Это более 15 тыс. машин в сутки, в том числе большегрузов, следующих на восток страны.

"В часы пик участок, проходящий через Усолье-Сибирское и Тельму, автомобилисты преодолевают более чем за час. Новая дорога позволит вдвое сократить время в пути", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Упрдор "Прибайкалье" привлекло АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ("Транспроект") к проектированию автомобильных обходов двух городов в Иркутской области - Усолья-Сибирского и Тулуна. Длина автомобильного обхода Тулуна составит около 44 км,

Город Усолье-Сибирское с населением 78 тыс. человек расположен в 90 км от Иркутска, в прошлом был крупным химическим центром. В настоящее время в городе решением правительства РФ создана ТОР "Усолье-Сибирское".