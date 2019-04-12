Охотники Забайкалья просят не отдавать охотугодья под "дальневосточный гектар"

12.04.19 08:55

© РИА Новости. Андрей Шапран

12 апреля. - Охотничьи коллективы Забайкальского края обратились с Законодательное Собрание региона с просьбой не отдавать под "дальневосточный гектар" выделенные им угодья, следует из сообщения ЗакСобрания.

"Суть обращения - не предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование гражданам в границах угодий, закрепленных за охотпользователями на основании имеющихся соглашений или долгосрочных лицензий", - говорится в сообщении.

Свою позицию по этому вопросу регион намерен выработать в ближайшее время.

В частности, вопрос вынесен на обсуждение совета краевого парламента в пятницу, 12 апреля. В его работе примут участие председатель правления Забайкальской краевой общественной организации охотников и рыболовов Ирина Суворова, а также и.о. министра природных ресурсов региона Заур Аппоев.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.

Предполагается, что программа "Дальневосточный гектар" стартует на территории Забайкальского края 1 июля 2019 года - с этой даты бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок смогут только жители региона. С 1 февраля 2020 года право выбрать землю в крае появится у всех жителей Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - у всех россиян.