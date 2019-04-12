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12.04.19 08:59

Жилищные кооперативы начнут создавать в Хабаровском крае

© РИА Новости. Сергей Венявский
12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае стартует пилотный проект по созданию жилищных кооперативов, в планах построить два дома - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Инициатива проекта принадлежит губернатору региона Сергею Фургалу.

"Наша цель - дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий приобрести собственные квадратные метры по цене ниже рыночной", - написал глава региона на своей официальной странице в "Инстаграм".

В краевом министерстве строительства агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что в случае, если жители объединятся в кооператив, власти смогут предоставить бесплатный земельный участок под строительство многоквартирного дома.

"Участки будут предоставлены там, где уже создана необходимая инфраструктура. Это позволит снизить стоимость застройки, что, в свою очередь, отразится в конечном счете на стоимости квадратного метра жилья", - сказал представитель регионального минстроя.

По его словам, после того, как краевые власти выделят участок земли, члены кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию, которая построит им жилой дом. Также региональный минстрой будет осуществлять надзор на всех этапах работ.

"Отбор участников начнется в конце мая. Проводить его будет комитет по молодежной политике правительства края. Объединиться в кооператив могут работники бюджетных организаций, многодетные и молодые семьи, которые нуждаются в улучшении своих жилищных условий или еще не имеют собственности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, окончательная нормативная база будет сформирована в конце мая.

В рамках пилотного проекта власти региона готовы предоставить земельные участки под строительство двух многоквартирных домов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске рассматривается площадка в микрорайоне Ореховой сопки. Здесь краевые власти уже вложили средства в подведение коммуникаций и развитие социальной инфраструктуры, а в ближайшие годы планируется построить несколько детских садов и школу. В Комсомольске-на-Амуре дом планируют построить в микрорайоне "Парус".

По данным регионального министерства строительства, жилищная проблема наиболее остро стоит у молодежи. Нуждающимися в улучшении жилищных условий в Хабаровском крае сегодня признаны около пяти тысяч молодых семей. Краевая и федеральная жилищные программы ежегодно могут оказать поддержку 500-600 семьям.

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