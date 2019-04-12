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12.04.19 09:06
Отреставрированная церковь Екатерининского дворца в Царском Селе откроет двери для посетителей
"В музее-заповеднике "Царское Село" при поддержке компании "Газпром" завершена реставрация церкви Воскресения Христова. Масштабная реставрация - первая за полтора века - велась четыре года. Работы выполняла Царскосельская янтарная мастерская, специалисты которой восстанавливали Янтарную комнату и возрождали Агатовые комнаты", - сообщает пресс-служба музея.
Торжественное открытие после реставрации состоится в пятницу.
Посетители смогут увидеть возрожденный шедевр Ф.Растрелли уже в эти выходные.
Церковь Воскресения Христова - домовый православный храм, расположенный в Пушкине, в Екатерининском дворце. Храм приписан к Софийскому собору Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.
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