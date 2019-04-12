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12.04.19 09:39

"Мариинский прииск" осенью выставит на торги за 20 млн руб. уникальный изумруд

© РИА Новости. РИА Новости
12 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Мариинский прииск" (100% компании принадлежит АО "Калининградский янтарный комбинат") планирует выставить на аукцион изумруд "Губернаторский" не менее чем за 20 млн рублей, сообщил гендиректор компании Евгений Василевский журналистам в четверг в поселке Малышева (Свердловская область).

"Планируем аукцион провести. К аукционам предприятие только подходит, стартовая цена, безусловно, будет 20 млн (рублей - ИФ), но может и больше. Он совершенно уникальный: имеет имя "Губернаторский", увековечен почтовой карточкой", - сказал он.

Как сообщил агентству "Интерфакс" Е.Василевский, торги состоятся уже осенью 2019 года. Самоцвет весом 1,010 кг был найден в 2015 году на Мариинском прииске. Его нельзя распилить на части и нельзя вывозить за границу.

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