В Заполярье запустили интерактивную карту достопримечательностей Кольского полуострова

12.04.19 09:52

© РИА Новости. Игорь Агеенко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области разработаны и запущены иллюстрированная и интерактивная карты с достопримечательностями южной части Кольского полуострова.

На карты туристско-рекреационного кластера "Беломорье", доступные для скачивания и онлайн, нанесена инфраструктура и достопримечательности Кандалакши, Умбы и побережья Белого моря.

Самой западной точкой на карте стал пункт пропуска Салла на границе с Финляндией, самой восточной - водопад на реке Чапома. Каждая точка сопровождается кратной информационной или краеведческой справкой, контактными номерами телефонов и, при наличии, ссылками на соцсети.

Так, для паломников подготовлены справки о церквях, часовнях и святых источниках. Путешественникам, которые планируют посетить старинную поморскую Кузомень, рассказывается про ставший традицией праздник поморской козули, тех, кто планирует проехать по побережью Белого моря, предупреждают, что одичалые лошади в селе Кузомень могут быть агрессивны, а на месторождении аметистов под названием мыс Корабль нельзя собирать красивые аметистовые щетки.

Меморандум о создании кластера "Беломорье" был подписан в августе 2015 года. В него вошли Кандалакшский и Терский районы Мурманской области, расположенные на юге региона.

В мае 2018 года министерство развития промышленности и предпринимательства Заполярья сообщило, что власти региона надеются на включение кластера "Беломорье" в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России на 2019-2025.

"В рамках проекта планируется реализация десяти туристских инвестиционных проектов общим объемом 768 млн рублей и строительство транспортной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета", - отмечали в министерстве.