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Команда Кусто убедилась в возможности освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Фото Глеба Ильинского
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Косаток и белух, содержащихся в вольерах в бухте Средняя Приморского края, можно выпустить, заявил советник океанолога Жана-Мишеля Кусто Чарльз Виник.

"Мы считаем, что всех животных можно выпустить. Наши наблюдения за неделю подтверждают, что это подходящая цель. Все животные хорошо накормлены, и проблемы, которые мы наметили, больше связаны с их содержанием вне воли, чем с физическим здоровьем", - сказал Ч.Виник журналистам.

Он отметил, что при адекватном и подходящем плане по выпуску животных, их них можно отпустить на волю. При этом к каждому из них надо подходить по индивидуальному плану.

"Наша команда ещё обрабатывает данные и наблюдения, основанные на видеосъёмке и фото. Так они получают картину по каждому животному. На основе этого и будет разрабатываться план по реабилитации совместно с ВНИРО, и от этого будет зависеть план выпуска", - уточнил Ч.Виник

В свою очередь, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин высоко оценил совместную работу с командой Ж.-М. Кусто.

"Мы добавили себе новой информации, понимаем, что поставленная цель по сохранению здоровья животных и дальнейшему их выпуску, у нас общая, непростая", - сказал Д.Кобылкин.

Министр отметил, что в дальнейшей работе будут учтены все рекомендации, данные командой Кусто.

"Всех животных, которых можно выпустить - мы отпустим. Если же будет видна угроза по здоровью или по физическому состоянию, то они будут перемещены в более комфортные места в бухту", - добавил Д.Кобылкин.

Ранее сообщалось, что небольшую группу косаток и белух могут оснастить радиомаяками и выпустить в Охотское море в конце весны, этот опыт решит судьбу остальных обитателей "китовой тюрьмы". "Две-три, четыре (особи), в зависимости от состояния тех (животных), кто готов. И поставим на них маяки. Попробуем их отвезти в ареал их обитания, в район Охотского моря. Это где-то конец мая - начало июня", - сказал 9 апреля "Интерфаксу" директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

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