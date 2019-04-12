|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.04.19 09:59
Хлебокомбинат в Свердловской области закрыли на 50 суток за антисанитарию
Многочисленные нарушения на хлебокомбинате "Камышловский хлеб" были выявлены в ходе проверки свердловского Роспотребнадзора.
"В складах, кондитерском цехе, в цехе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий обнаружены следы жизнедеятельности семейства грызунов. Обнаружена неэффективность дезинсекционных мероприятий, отсутствует принятие мер, препятствующих проникновению и размножению мух", - говорится в сообщении.
Кроме того, на предприятии некачественно проводили санитарно-гигиенические мероприятия, не было лабораторных обследований на возбудителей кишечных инфекций, склады, подсобные и рабочие помещения находились в неудовлетворительном состоянии. Выяснилось, что сотрудники не привиты от гепатита Б.
Суд принял решение приостановить деятельность завода на 50 суток. Судебные приставы опечатали и опломбировали входы в помещение, оставив для рабочих служебный вход для устранения выявленных нарушений.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket