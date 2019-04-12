Хлебокомбинат в Свердловской области закрыли на 50 суток за антисанитарию

12.04.19 09:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Свердловские приставы на 50 суток приостановили деятельность ООО "Камышловский хлеб" из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Многочисленные нарушения на хлебокомбинате "Камышловский хлеб" были выявлены в ходе проверки свердловского Роспотребнадзора.

"В складах, кондитерском цехе, в цехе по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий обнаружены следы жизнедеятельности семейства грызунов. Обнаружена неэффективность дезинсекционных мероприятий, отсутствует принятие мер, препятствующих проникновению и размножению мух", - говорится в сообщении.

Кроме того, на предприятии некачественно проводили санитарно-гигиенические мероприятия, не было лабораторных обследований на возбудителей кишечных инфекций, склады, подсобные и рабочие помещения находились в неудовлетворительном состоянии. Выяснилось, что сотрудники не привиты от гепатита Б.

Суд принял решение приостановить деятельность завода на 50 суток. Судебные приставы опечатали и опломбировали входы в помещение, оставив для рабочих служебный вход для устранения выявленных нарушений.