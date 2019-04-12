Пожары вдоль трассы в Кузбассе стали причиной столкновения шести машин

12.04.19 10:10

© РИА Новости. Александр Алпаткин

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Спасатели и добровольцы тушат несколько очагов возгорания травы в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в пятницу.

"Получены сигналы о возгорании полей вблизи села Лучшево и трассы в Прокопьевском районе. На месте работают сотрудники МЧС, добровольные бригады, площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что из-за плотного дыма произошло столкновение нескольких автомобилей. Водители получили незначительные травмы, на место прибывают сотрудники дорожной полиции.

Между тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области, около 11:30 (7:30 мск) на автодороге "Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск" столкнулись шесть автомобилей.

"Произошло последовательное столкновение шести попутных автомобилей. По предварительным данным, сопутствующей причиной столкновений стала недостаточная видимость в связи с задымлением проезжей части, вызванным горением сухой травы на придорожной территории. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на задымленном участке дороги.