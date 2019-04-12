Уголовное дело возбуждено после нападения собак на ребенка в Благовещенске

12.04.19 10:18

© РИА Новости. Сергей Ермохин

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка в Благовещенске.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В его рамках следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления", - сообщает Следственное управление СК РФ по Амурской области.

Отмечается, что ранее СУ СКР неоднократно указывало представителям власти на проблему безнадзорных животных.

Как сообщалось, вечером 11 апреля в одном из районов Благовещенска стая собак напала на мальчика 2010 года рождения.

"В четверг вечером поступила информация, что в больницу доставлен мальчик 2010 года рождения с множественными рваными ранами. В одном из районов Благовещенска на ребенка напали собаки", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

В областном Минздраве агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пострадавший мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Операция по спасению ребенка шла несколько часов. Помощь оказывали пять специалистов, включая окулиста, челюстно-лицевого хирурга. Состояние тяжелое, пациент находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, под обезболиванием. Лечение у ребенка будет протекать длительно, в дальнейшем возможна пластика", - сказал директор центра детской политравмы Амурской областной больницы Владимир Дудкин, которого процитировали в региональном Минздраве.

Помимо лечения ран, маленькому пациенту также проводится профилактика бешенства.