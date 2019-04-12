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12.04.19 10:21

Глава Хабаровского края внесет поправки в законопроект о снижении транспортного налога

© РИА Новости. Владимир Федоренко
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал раскритиковал законопроект о снижении транспортного налога, который с декабря 2018 года рассматривают депутаты Законодательной думы региона.

"В том виде, в котором предлагают депутаты сегодня снижать транспортный налог, этого делать нельзя. Потому что, согласно этому законопроекту, снижение транспортного налога будет происходить в основном для владельцев дорогих машин. Я считаю, что транспортный налог необходимо снижать таким образом, чтобы наибольшую выгоду от этого получили наименее обеспечение слои населения", - сообщил журналистам губернатор.

В настоящее время транспортный налоговый сбор в Хабаровском крае рассчитывается исходя из количества лошадиных сил в машине, но не зависит от возраста автомобиля. В результате налог даже на очень старые транспортные средства может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Депутаты предлагают принять во внимание возрастной фактор. Таким образом, по мнению главы региона, самую большую выгоду почувствуют владельцы новых, дорогих иномарок, а не те, у кого машины средней ценовой категории. А таких в крае - большинство.

"То что сегодня предлагают депутаты, это упрощённая форма, при которой из бюджета Хабаровского края выпадет 600 млн рублей, а это как раз те деньги, которые идут на ремонт дорог, компенсацию проезда для малообеспеченных слоев населения", - отметил С. Фургал.

По его словам, законопроект нуждается в серьезной доработке.

"В ближайшее время я сделаю свое предложение по снижению транспортного налога, которое передам в краевую думу и попрошу депутатов еще раз внимательно пересмотреть документ", - подчеркнул губернатор.

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