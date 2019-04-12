Макеты самолета МС-21 и вертолета Ка-62 представят в павильоне "Космос" на ВДНХ

12.04.19 10:35

Фото с официального сайта Сергея Собянина

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В текущем году в павильоне "Космос" на ВДНХ откроется новый раздел "Авиация и вертолетостроение", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в пятницу.

"В числе экспонатов - макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции и многое другое", - рассказал он.

Он напомнил, что ровно год назад в День космонавтики отреставрированный павильон "Космос" открыл президент России Владимир Путин.

"Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным: в течение года в "Космосе" побывал 1 000 000 москвичей и гостей столицы. Бесплатные экскурсии посетили учащиеся из тысячи школ со всей России", - сказал мэр Москвы.

Он также сообщил, что теперь в павильоне "Космос" можно увидеть макет спускаемого аппарата "Восток" - копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ (Завод экспериментального машиностроения) в то же время, что и оригинальный аппарат.

Кроме того, летом откроется выставка "Часы космонавтов - время первых", которая расскажет об истории появления "космических" часов, покажет уникальные наручные приборы, побывавшие в космосе.

С.Собянин поблагодарил всех, кто вложил свои силы в создание павильона "Космос" и поздравил всех с Днем космонавтики.

"Спасибо космонавтам и ветеранам ракетно-космической промышленности. Вы создаете атмосферу, без которой даже уникальные вещи остались бы просто вещами. У мальчишек и девчонок, которые приходят в "Космос", горят глаза, а значит - за будущее российской космонавтики можно быть спокойным", - добавил он.