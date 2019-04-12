Браслет вместо камеры: основателя Baring Vostok Калви отправили под домашний арест
  
Привит и обучен: Минпросвещения предложило не брать в школы непривитых детей
   
Дорогая скорость: штраф за превышение скорости на 20 км/час могут увеличить до 3 тыс. рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
12.04.19 10:44

Пойман подозреваемый в многомиллионном хищении депутат кировской гордумы

© РИА Новости. Игорь Зарембо
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи и сотрудники УФСБ задержали находившегося в розыске депутата Кировской городской думы Дмитрия Никулина, подозреваемого в растрате бюджетных средств.

На сайте СУ СКР по региону сообщается в пятницу, что Д.Никулин обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ (Растрата).

По версии следствия, он с 2013 по 2017 год вместе с двумя другими фигурантами уголовного дела, используя свое служебное положение, похитил более 37 млн рублей, принадлежащих ООО "Электронный проездной".

Также следствие полагает, что Д.Никулин легализовал похищенные 7,3 млн рублей "путем совершения различных финансовых операций и заключения фиктивных договоров".

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, отмечает СУ СКР.

Как сообщалось, с 2012 года по август 2013 года одно из ООО Кирова разработало и реализовывало пилотные проекты программы, которая позволяла родителям отследить посещение ребенком занятий в школах, оплачивать питание и вести учет внесенных средств, а также контролировать меню.

Директор ООО "Электронный проездной" вместе с подельниками хотел купить у разработчиков на бюджетные средства программное обеспечение электронного проекта, который на тот момент уже успешно функционировал в школах.

Было возбуждено дело о растрате. Директор ООО был задержан, позднее следователи установили, что он действовал в сговоре с экс-руководителем Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта. Позднее следствие сообщало, что депутат Д.Никулин мог выступить инициатором и организатором хищения денег, он был объявлен в розыск.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.04.19 13:17
В Москве задержаны 10 иностранцев, подделывавших документы для мигрантов
.
  12.04.19 12:00
Москва вошла в десятку городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
.
  12.04.19 10:35
Макеты самолета МС-21 и вертолета Ка-62 представят в павильоне "Космос" на ВДНХ
.
  11.04.19 18:00
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации
.
  11.04.19 17:21
Строения вблизи Клязьминского водохранилища снесут из-за угрозы водоснабжению Москвы
.
  11.04.19 15:53
Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону
.
  11.04.19 15:18
Реставрация главных объектов на ВДНХ завершится в этом году
.
  11.04.19 15:17
Футболистов Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда после звонка о бомбе
.
  11.04.19 14:49
Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут в День космонавтики
.
  11.04.19 12:18
Участники воздушной части московского парада Победы провели вторую тренировку


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket