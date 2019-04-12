Районного прокурора задержали в Хабаровске за посредничество при взятке

12.04.19 10:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении прокурора Железнодорожного района и его 43 летнего знакомого, которых подозревают в коррупционном преступлении, сообщается на сайте СУ СКР по Хабаровскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении

По версии следствия, 11 апреля 2019 года прокурор Железнодорожного района Хабаровска вместе с мужчиной получили 2 млн рублей от фигуранта одного из уголовных дел. Кому предназначались деньги не уточняется.

"Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ России по региону. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечается в сообщении.