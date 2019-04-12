Владимирская область намерена решить проблему с местами в яслях до 2022г

12.04.19 10:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Владимирской области планируют к концу 2021 года полностью ликвидировать очередь в ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 2019 по 2021 год регион в рамках нацпроекта "Демография" будет ежегодно получать по 144,5 млн рублей на создание мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до 3 лет.

Так, в 2019 году планируется строительство четырех яслей по 50 мест каждый, в 2020 году - детского сада на 115 мест и двух яслей по 50 мест каждый, в 2021 году - двух детских садов на 108 мест каждый.

Кроме того, в 2019 году планируется построить два детских сада на 108 мест каждый в поселке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. В них будут открыты 216 мест, из которых 108 мест - ясельные.

Одновременно в областном центре в 2020-2021 годах будут выполняться компенсационные мероприятия по созданию ясельных мест.

Таким образом, к концу 2021 года в детских садах города будет дополнительно создано 847 мест.

Отмечается, что в настоящее время во всех районах области, кроме Владимира и Суздальского района, вопрос с устройством детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения решен полностью.