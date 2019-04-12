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12.04.19 10:51
Владимирская область намерена решить проблему с местами в яслях до 2022г
С 2019 по 2021 год регион в рамках нацпроекта "Демография" будет ежегодно получать по 144,5 млн рублей на создание мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до 3 лет.
Так, в 2019 году планируется строительство четырех яслей по 50 мест каждый, в 2020 году - детского сада на 115 мест и двух яслей по 50 мест каждый, в 2021 году - двух детских садов на 108 мест каждый.
Кроме того, в 2019 году планируется построить два детских сада на 108 мест каждый в поселке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района. В них будут открыты 216 мест, из которых 108 мест - ясельные.
Одновременно в областном центре в 2020-2021 годах будут выполняться компенсационные мероприятия по созданию ясельных мест.
Таким образом, к концу 2021 года в детских садах города будет дополнительно создано 847 мест.
Отмечается, что в настоящее время во всех районах области, кроме Владимира и Суздальского района, вопрос с устройством детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения решен полностью.
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