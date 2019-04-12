Диспансеризация детей проведена во владимирском интернате после замечаний омбудсмена

12.04.19 11:08

Фото с официальной страницы А.Кузнецовой в Facebook

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты департамента здравоохранения Владимирской области провели диспансеризацию в Кольчугинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, при посещении которого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выявила недочеты.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова, накануне детский дом-интернат посетили специалисты и сотрудники департамента здравоохранения.

"Они осмотрели детей и провели их диспансеризацию, угрожающих жизни состояний ни у кого не выявлено. Комиссия отметила недочеты, ситуация взята под особый контроль. Также было принято решение расширить практику использование телеконсультаций с областной детской клинической больницей и с федеральными клиниками", - сказала О. Петрова.

Она также отметила, что в ближайшее время власти Владимирской области проведут совещание по вопросу качества оказания услуг в детских домах-интернатах.

"Все рекомендации, которые были даны Кузнецовой, по сути, стали для нас "дорожной картой", и мы будем их выполнять в обязательном порядке", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что 9 апреля А. Кузнецова при посещении Кольчугинского детского дома-интерната сделала замечания за формальный подход к проведению диспансеризации воспитанников. При осмотре специалисты выявили группу детей, нуждающихся в стационарном обследовании, уточнении диагноза и лечении. В частности, выявлено шесть детей с тяжелой патологией, которым рекомендовано стационарное обследование и лечение в Москве и Владимире.