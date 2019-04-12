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12.04.19 11:11
Медведи выходят из зимней спячки в тюменской тайге
"Из-за установившейся теплой погоды медведи начали выходить из спячки раньше обычного", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу начальник Уватского райотдела областного Госохотуправления Леонид Агафонов.
При этом он добавил, что, несмотря на плюсовую дневную температуру, снега в тайге еще много.
"Голодными медведи не останутся - "пообедают" на муравейниках, на болота отправятся собирать прошлогоднюю клюкву, урожай ягоды в минувшем году был хороший", - отметил Л.Агафонов.
По его словам, пока не зафиксированы выходы медведей к населенным пунктам и вахтовым поселкам, расположенным на нефтяных месторождениях.
Медведи в Тюменской области обитают в основном в северных таежных районах - Тобольском, Вагайском, Уватском. По данным областного Госохотуправления, численность медведей за последние десять лет увеличилась втрое - с 750 голов в 2008 году до 2,3 тыс. - в 2018 году.
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