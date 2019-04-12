Медведи выходят из зимней спячки в тюменской тайге

12.04.19 11:11

© РИА Новости. Сергей Красноухов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Первые в этом году следы медведей обнаружены на территории Уватского района, самого северного в Тюменской области.

"Из-за установившейся теплой погоды медведи начали выходить из спячки раньше обычного", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу начальник Уватского райотдела областного Госохотуправления Леонид Агафонов.

При этом он добавил, что, несмотря на плюсовую дневную температуру, снега в тайге еще много.

"Голодными медведи не останутся - "пообедают" на муравейниках, на болота отправятся собирать прошлогоднюю клюкву, урожай ягоды в минувшем году был хороший", - отметил Л.Агафонов.

По его словам, пока не зафиксированы выходы медведей к населенным пунктам и вахтовым поселкам, расположенным на нефтяных месторождениях.

Медведи в Тюменской области обитают в основном в северных таежных районах - Тобольском, Вагайском, Уватском. По данным областного Госохотуправления, численность медведей за последние десять лет увеличилась втрое - с 750 голов в 2008 году до 2,3 тыс. - в 2018 году.