Новый аэропорт Саратова может открыться в августе

12.04.19 11:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый аэропорт Саратова "Гагарин" может открыться на месяц раньше, чем планировалось, а именно в августе этого года, сообщил "Интерфаксу" спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Есть возможность решить вопрос сдачи аэропорта в эксплуатацию несколько раньше - в августе текущего года", - сказал он.

Это может произойти, "если на следующей неделе удастся решить с правительством РФ вопрос о поведении лимитов заказчику по обустройству центра международного воздушного пропуска", пояснил он агентству во время рабочей поездки в строящийся аэропорт Саратова.

Строительство нового аэропорта "Гагарин" в районе села Сабуровка Саратовского района ведется с июня 2017 г., датой открытия ранее называлось 1 сентября.

Инвестор терминальной части проекта - "Аэропорты регионов" (входят в "Ренову" Виктора Вексельберга), аэродромную часть финансирует государство (заказчик строительства - Росавиация).

Действующий аэропорт Саратова "Центральный" принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. Ранее сообщалось, что его деятельность будет прекращена после открытия "Гагарина".