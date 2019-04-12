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12.04.19 11:19
Новый аэропорт Саратова может открыться в августе
"Есть возможность решить вопрос сдачи аэропорта в эксплуатацию несколько раньше - в августе текущего года", - сказал он.
Это может произойти, "если на следующей неделе удастся решить с правительством РФ вопрос о поведении лимитов заказчику по обустройству центра международного воздушного пропуска", пояснил он агентству во время рабочей поездки в строящийся аэропорт Саратова.
Строительство нового аэропорта "Гагарин" в районе села Сабуровка Саратовского района ведется с июня 2017 г., датой открытия ранее называлось 1 сентября.
Инвестор терминальной части проекта - "Аэропорты регионов" (входят в "Ренову" Виктора Вексельберга), аэродромную часть финансирует государство (заказчик строительства - Росавиация).
Действующий аэропорт Саратова "Центральный" принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. Ранее сообщалось, что его деятельность будет прекращена после открытия "Гагарина".
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