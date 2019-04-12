Модели космических аппаратов из книг Жюля Верна и Герберта Уэллса представят в Петербурге

12.04.19 11:28

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Историческом парке "Россия - моя история" в Петербурге в пятницу открывается выставка, приуроченная к 85-летию Юрия Гагарина и Дню космонавтики.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, экспозиция расскажет о том, как мечты привели человечество в космос, как люди на Земле реагировали на исследования Вселенной.

Основу выставки составят экспонаты и копии фотодокументов, рассказывающие об истории отечественной космонавтики и воссоздающие атмосферу эпохи покорителей космоса.

Один из разделов посвящен произведениям отечественных и зарубежных писателей-фантастов, вдохновивших ученых на исследования. Посетители увидят модели космических аппаратов, описанных в книгах Жюля Верна, Герберта Уэллса, Алексея Толстого и Бруно Бюргеля.

Материалы второго раздела экспозиции иллюстрируют историю зарождения отечественной космонавтики. В воссозданном посредством декораций конструкторском бюро первой половины ХХ века представлены электронные копии чертежей и фотографий К.Циолковского, Ф.Цандера, С.Королева и других советских ученых, а также материалы, свидетельствующие о деятельности Группы изучения реактивного движения (ГИРД) и работе над искусственным спутником Земли (ИСЗ).

Третий раздел посвящен первому космонавту Ю.Гагарину и дню первого полета человека в космос. Здесь расположена интерактивная зона, в которой можно увидеть предметы, отразившие увлечение простых граждан темой космоса: значки, марки, предметы быта. Среди экспонатов - книга, побывавшая на МКС.

Завершающий раздел расскажут о современных космических программах. Представлены материалы, рассказывающие об отечественной космонавтике 1990-х и 2000-х годов, о явлении частной космонавтики. Благодаря современным технологиям (очки VR 360), посетители выставки могут отправиться в космическое путешествие, не покидая стен музейно-выставочного центра.

На выставке будут представлены многочисленные аудио- и видеоматериалы, которые позволят услышать голоса пионеров космоса, а в специально созданном миниатюрном кинотеатре можно будет посмотреть увлекательные киносюжеты на космическую тему.

12 апреля, в день открытия выставки, в 14.00 состоится встреча с Геннадием Плискиным, членом Федерации космонавтики России. Известный коллекционер и писатель расскажет о становлении отечественной космонавтики, значимых достижениях Космической эры СССР и наиболее ярких экспонатах своей уникальной коллекции.