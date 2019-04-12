Глава Астраханской области потребовал не допускать массовой гибели рыбы

12.04.19 11:34

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Астраханской области Сергей Морозов поручил профильным структурам предпринять все возможные меры по недопущению массовой гибели рыбы из-за незаконно возведенных на местных водоемах дамб, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в пятницу.

"В Астраханской области начинается весеннее половодье. Важно обеспечить беспрепятственный проход рыбы к нерестилищам. При этом незаконно возведённые дамбы блокируют попуск паводковых вод, что в итоге приводит к массовой гибели рыбы", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в прошлом году в Камызякском и Красноярском районах из-за дамб были случаи массовой гибели рыбы - ущерб экологии оценивается в 15 млн рублей.

"Для предотвращения подобных случаев глава Астраханской области Сергей Морозов поручил профильным структурам предпринять все возможные меры по недопущению массовой гибели рыбы. Ситуацию врио губернатора держит на личном контроле", - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, силовые структуры и органы местного самоуправления развернули масштабную работу: организуют обследования территории региона, выявляют и ликвидируют незаконно возведённые дамбы.