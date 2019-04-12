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12.04.19 11:37

Самарский губернатор объявил конкурс на должность министра культуры региона

© РИА Новости. Григорий Сысоев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о старте открытого конкурса на должность министра культуры региона.

"Сегодня как никогда высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект "Кадросфера", опыт которого признан лучшим в стране. Цель проекта - создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры. Он стартует 12 апреля, что символично для нашего региона, имеющего "космические" амбиции в любой сфере", - сказал Д.Азаров в программе "Главная тема" на телеканале "Россия 24".

Губернатор подчеркнул, что участие в конкурсе будут принимать и кандидаты из других регионов.

"Я думаю, конкуренция будет высокая. Не теряйте время, готовьтесь, участвуйте, побеждайте, входите в команду регионального правительства - мы вместе многое сделаем", - подчеркнул Д.Азаров.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, отбор кандидатов на должность министра культуры будет проходить в три этапа: заочный, интерактивный и очный.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо зарегистрироваться на портале "Кадросфера" (kadrosfera.ru), заполнить профиль, пройти тестирование, записать и загрузить на портал видеопрезентацию, содержащую ответ на вопрос "Ваша цель участия в отборочных и оценочных процедурах на замещение должности министра культуры Самарской области?", а также конкретные предложения по развитию культуры в регионе.

На втором этапе кандидату нужно представить предложения, идеи по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области.

На третьем этапе после проведения оценочных процедур комиссией будет проведено индивидуальное собеседование с кандидатами.

"Предполагаемая дата проведения очного этапа - 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время в правительстве Самарской области с приставкой врио работает на этой должности Сергей Филиппов.

О применении открытых конкурсных процедур для подбора кадров на высшие посты в региональном правительстве губернатор Самарской области Д.Азаров заявил в марте во время своего выступления в финале Всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" в Сочи.

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