Минпросвещения: треть профессий в учебной программе колледжей требует замены

12.04.19 11:44

© РИА Новости. Варвара Гертье

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Содержание образовательных программ в колледжах требует значительного обновления, заявила замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.

"Нам нужно очень быстро менять перечень профессий. В существующем на сегодня перечне профессий примерно треть не востребована несколько лет - на них просто не подаются заявки, то есть эти профессии из перечня нужно убирать", - сказала она в пятницу в Новосибирске на совещании, посвященном обеспечению кадрами экономики регионов Сибири.

При этом И.Потехина отметила, что, тем не менее, спрос на квалифицированную рабочую силу растет, также растет прием учащихся в колледжи.

"За последние три года на 4,5% вырос прием в средние профессиональные образовательные организации, по нашему прогнозу этот прием будет расти. По нашему прогнозу, прием будет продолжать расти. Сегодня 58% ребят после 9 класса идут в колледжи", - отметила она.

В то же время, сказала замминистра, каждый пятый учащийся - из малообеспеченных семей, есть проблемы с трудоустройством выпускников. "Трудоустройство выпускников в Сибири составляет 56%", - уточнила И.Потехина.