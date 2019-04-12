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12.04.19 11:48
Двадцатиградусные морозы ожидаются в ХМАО
По данным синоптиков, температура воздуха в ночь на субботу будет колебаться в пределах от нуля до минус пяти градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до 7-12 градусов мороза. Днем потеплеет до плюс пяти градусов, на севере региона будет по-прежнему холодно - до шести градусов ниже нуля.
В последующие дни морозы будут укрепляться. Так, в ночь на воскресенье температура воздуха при прояснениях может опуститься до минус 15-20 градусов, днем температура будет варьироваться от минус двух до плюс тех градусов.
Согласно прогнозу, понедельника в большинстве районов округа будет идти снег, местами при усилении ветра до 15-20 м/с ожидаются метели. Морозная погода сохранится в ХМАО до середины следующей недели.
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