Браслет вместо камеры: основателя Baring Vostok Калви отправили под домашний арест
  
Дорогая скорость: штраф за превышение скорости на 20 км/час могут увеличить до 3 тыс. рублей
   
Доступная Арктика: новую авиакомпанию создадут в РФ для полетов в Арктику
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
12.04.19 12:28

Голикова: в 64 регионах РФ зафиксирована естественная убыль населения

© РИА Новости. Владимир Богатырев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на Урале и Северном Кавказе уровень смертности по итогам прошлого года был самым низким по стране, а наибольший уровень отмечался в ряде регионов Центральной России.

"На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском, Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях", - сказала Т.Голикова на заседании коллегии Минтруда России в пятницу.

Тем не менее, у "отстающих" по этому показателю регионов разная динамика за прошлый год.

"Если Псковская и Новгородская область обеспечили при высоких показателях смертности снижение на 2,4 и 2,5 (процента, к 2017 году - ИФ) соответственно, то Орловская область продемонстрировала увеличение на 1,3", - сказала Т.Голикова.

3 апреля на правительственном часе в Госдуме Т.Голикова заявила о росте смертности по итогам 2018 года в каждом третьем субъекте России.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла", - заявляла Т.Голикова.

В то же время прирост населения отмечен в 21 регионе из 85, сообщила вице-премьер.

"Естественный прирост населения отмечен в 21 регионе. В том числе наибольший - в Республике Дагестан, Чеченской республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. В то же время по 64 регионам страны отмечена естественная убыль населения. Наибольшая - в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской областях", - сказала Т.Голикова на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По ее словам, отношение числа регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения - 21 к 64 - "заставляет задуматься".

"Уровень рождаемости, который мы получили по итогам 2018 года, стал первым после 2006 года. Это цифры, о которых вы должны задуматься, действительно темпы снижения рождаемости удалось снизить", - добавила Т.Голикова.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в свою очередь сообщил, что в России в 2018 году родилось более 1,6 млн детей, что на 5,4% меньше по сравнениюи с 2017 годом.

"Вчера Росстат подвёл итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом - хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, - но снижение составило 5,4%. Это минус 90 тысяч рождений по сравнению с предыдущим годом. А в прошлый без этого пакета снижение было почти 200 тысяч", - сказал М.Топилин на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По его словам, уменьшение темпов снижения количества рождений - вызов, который в правительстве считают важным.

"Принципиально это означает, что нам предстоит прорабатывать все новые и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей в этих семьях", - сказал М.Топилин.

Он добавил, что тенденция снижения темпов падения рождаемости говорит о том, что начал работать пакет мер по поддержке семей с детьми, инициированный президентом в ноябре 2017 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.04.19 13:17
В Москве задержаны 10 иностранцев, подделывавших документы для мигрантов
.
  12.04.19 12:00
Москва вошла в десятку городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
.
  12.04.19 10:35
Макеты самолета МС-21 и вертолета Ка-62 представят в павильоне "Космос" на ВДНХ
.
  11.04.19 18:00
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ впервые запустили после реставрации
.
  11.04.19 17:21
Строения вблизи Клязьминского водохранилища снесут из-за угрозы водоснабжению Москвы
.
  11.04.19 15:53
Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону
.
  11.04.19 15:18
Реставрация главных объектов на ВДНХ завершится в этом году
.
  11.04.19 15:17
Футболистов Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда после звонка о бомбе
.
  11.04.19 14:49
Бесплатные экскурсии по Останкинской телебашне проведут в День космонавтики
.
  11.04.19 12:18
Участники воздушной части московского парада Победы провели вторую тренировку


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket