Голикова: в 64 регионах РФ зафиксирована естественная убыль населения

12.04.19 12:28

© РИА Новости. Владимир Богатырев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на Урале и Северном Кавказе уровень смертности по итогам прошлого года был самым низким по стране, а наибольший уровень отмечался в ряде регионов Центральной России.

"На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском, Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях", - сказала Т.Голикова на заседании коллегии Минтруда России в пятницу.

Тем не менее, у "отстающих" по этому показателю регионов разная динамика за прошлый год.

"Если Псковская и Новгородская область обеспечили при высоких показателях смертности снижение на 2,4 и 2,5 (процента, к 2017 году - ИФ) соответственно, то Орловская область продемонстрировала увеличение на 1,3", - сказала Т.Голикова.

3 апреля на правительственном часе в Госдуме Т.Голикова заявила о росте смертности по итогам 2018 года в каждом третьем субъекте России.

"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла", - заявляла Т.Голикова.

В то же время прирост населения отмечен в 21 регионе из 85, сообщила вице-премьер.

"Естественный прирост населения отмечен в 21 регионе. В том числе наибольший - в Республике Дагестан, Чеченской республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. В то же время по 64 регионам страны отмечена естественная убыль населения. Наибольшая - в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской, Нижегородской областях", - сказала Т.Голикова на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По ее словам, отношение числа регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения - 21 к 64 - "заставляет задуматься".

"Уровень рождаемости, который мы получили по итогам 2018 года, стал первым после 2006 года. Это цифры, о которых вы должны задуматься, действительно темпы снижения рождаемости удалось снизить", - добавила Т.Голикова.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в свою очередь сообщил, что в России в 2018 году родилось более 1,6 млн детей, что на 5,4% меньше по сравнениюи с 2017 годом.

"Вчера Росстат подвёл итоги за 2018 год, эти цифры будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,604 млн, и снижение по сравнению с 2017 годом - хотя это очень неприятно, безусловно, мы будем предпринимать все усилия для того, чтобы эту тенденцию переломить, - но снижение составило 5,4%. Это минус 90 тысяч рождений по сравнению с предыдущим годом. А в прошлый без этого пакета снижение было почти 200 тысяч", - сказал М.Топилин на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

По его словам, уменьшение темпов снижения количества рождений - вызов, который в правительстве считают важным.

"Принципиально это означает, что нам предстоит прорабатывать все новые и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей в этих семьях", - сказал М.Топилин.

Он добавил, что тенденция снижения темпов падения рождаемости говорит о том, что начал работать пакет мер по поддержке семей с детьми, инициированный президентом в ноябре 2017 года.