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12.04.19 12:00
Москва вошла в десятку городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
"Цены на жилье в Москве за год выросли на 8,9%, уступив в росте таким городам как Шанхай, Дублин, Мадрид, Барселона и Париж", - говорится в исследовании.
В нем отмечается, что цены на жилье выросли в годовом исчислении в 30 из 35 городов, вошедших в исследование, хотя, в целом, темпы роста замедлились.
"В Москве в 2018 году первичная жилая недвижимость подорожала в рублёвом выражении. Однако в долларовом выражении московское жилье подешевело. К росту рублевых цен привело множество факторов. Главный из них - рост спроса на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок до исторически низкого для России уровня 9-9,5% годовых. Вторая причина - девальвация рубля и вызванная ею инфляционная волна, которая в очередной раз привела к росту издержек в экономике и, в частности, в строительстве", - пояснила тенденцию управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.
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