Москва вошла в десятку городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

12.04.19 12:00

© РИА Новости. Нина Зотина

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилую недвижимость, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

"Цены на жилье в Москве за год выросли на 8,9%, уступив в росте таким городам как Шанхай, Дублин, Мадрид, Барселона и Париж", - говорится в исследовании.

В нем отмечается, что цены на жилье выросли в годовом исчислении в 30 из 35 городов, вошедших в исследование, хотя, в целом, темпы роста замедлились.

"В Москве в 2018 году первичная жилая недвижимость подорожала в рублёвом выражении. Однако в долларовом выражении московское жилье подешевело. К росту рублевых цен привело множество факторов. Главный из них - рост спроса на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок до исторически низкого для России уровня 9-9,5% годовых. Вторая причина - девальвация рубля и вызванная ею инфляционная волна, которая в очередной раз привела к росту издержек в экономике и, в частности, в строительстве", - пояснила тенденцию управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.