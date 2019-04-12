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12.04.19 12:01
Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Черным морем
"Истребители ЮВО обеспечили сопровождение стратегических бомбардировщиков дальней авиации Ту-160 в небе над акваторией Черного моря", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Су-27СМ Черноморского флота, базировавшиеся на одном из аэродромов в Крыму.
"Каждая пара истребителей отработала поочередно сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнила перехват условного противника в воздухе на дальних рубежах атаки", - добавили в пресс-службе.
"Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки", - добавили в пресс-службе.
Ранее в пятницу в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что российская подлодка "Ростов-на-Дону" выполнила электронные пуски крылатых ракет "Калибр" в ходе учения в Черном море.
Накануне ЧФ сообщил, что более 10 кораблей флота, включая подлодки, вышли в море из баз в Севастополе и Новороссийске для проведения учений.
По данным российских военных, в учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота.
8 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что корабли и авиация Черноморского флота России отслеживают в Черном море учения НАТО "Морской щит - 2019".
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отмечалось в сообщении.
"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили в Национальном центре.
На прошлой неделе стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствия в регионе Черного моря. Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил в прошлый четверг "Интерфаксу", что Россия не оставит новый план НАТО без ответа. "Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.
По его словам, планы НАТО нарастить присутствие в регионе Черного моря усилят напряженность. "Они явно стремятся дестабилизировать обстановку вблизи российских границ", - сказал А.Красов.
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