Дело о пожаре в "Зимней вишне" направлено в суд, сообщили в Генпрокуратуре РФ

12.04.19 12:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в г. Кемерово", - сообщает в пятницу надзорное ведомство.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.

"В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред здоровью различной степени тяжести 147 лицам. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей", - добавили в Генпрокуратуре.