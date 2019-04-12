Путин поручил кабмину продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым

12.04.19 12:15

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Симферополь (Крым), сообщается на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в г.Симферополь. Доклад - до 1 июня 2019 года", - говорится в поручении главы государства.

В.Путин также поручил кабинету министров, властям республики Крым и Севастополя проработать до 1 октября вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на постройку судов для развития туризма на полуострове и обеспечения транспортного сообщения в регионе.

"Проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных мероприятиях дополнительных заказов на строительство судов в целях развития туризма на территории Крымского полуострова и обеспечения транспортного сообщения", - говорится в поручении президента на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству, главам Крыма и Севастополя, оно должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.

Кроме того, правительству и властям Крыма поручено подготовить документацию по использованию Межгорного водохранилища для устранения дефицита воды в Крыму. Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2019 года и предусматривать финансирование мероприятий за счет федерального бюджета.

В свою очередь до 1 июля должны быть подготовлены приложения по созданию оптово-распределительных центров в Крыму и Севастополе для развития оптовой торговли в регионе, подготовлены предложения по строительству овоще- и плодохранилищ.