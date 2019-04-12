Прокурор в суде выступил против освобождения Абызова из-под стражи

12.04.19 12:23

© РИА Новости. Владимир Песня

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура считает законным и обоснованным решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Считаю обоснованными доводы следствия о том, что непринятие мер по аресту Абызова могло повлечь серьезные угрозы по расследования дела. Считаю, что судом нарушений не было допущено. В настоящее время причин для смягчения меры пресечения не имеется, в связи с этим прошу отказать в удовлетворении ходатайства защиты", - сказал прокурор в Мосгорсуде в пятницу, где решается вопрос о законности ареста М.Абызова.

Ранее в пятницу в суде бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что не мог давать указания по сделкам со своими активами в 2012-2014 годах, так как они были переданы в доверительное управление.

"В это время (2012-2014 годы - ИФ) я находился на государственной службе. В соответствие с законом, все принадлежащие мне активы были переданы в доверительное управление. Я ежегодно предоставлял свою декларацию, в том числе с указанием управления моими активами, она ежегодно публично публиковалась, проводились проверки о соблюдении мною требований закона. Не было ни единого замечания за всё это время", - сказал М. Абызов в суде.

Он напомнил, что доверительное управление является лицензированной деятельностью, поэтому закон он не нарушал.

"Я с полной уверенностью могу сказать, что данные договора не могут быть фиктивными. Следовательно, в этот период времени я не мог давать указания по каким-либо сделкам", - заявил экс-министр.

В свою очередь адвокаты М.Абызова настаивали на том, что действия подзащитного относятся к предпринимательской деятельности. При этом, по мнению адвокатов, следствие не представило в суд материалов, подтверждающих причастность М. Абызова к инкриминируемому преступлению, а расчет стоимости ущерба был составлен неверно и некомпетентным лицом.

"Судом первой инстанции не учтено, что действия, совершенные Абызовым, относятся к предпринимательской деятельности. Формулировки обвинения расплывчаты, следствие ограничивается лишь указанием городов", - сказал Руслан Кожура.

М.Абызову вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года М.Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Как ожидается, Мосгорсуд в ближайшее время решит вопрос о законности его ареста.