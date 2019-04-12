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12.04.19 12:48

"Космические" места России интересуют в основном лишь иностранных туристов

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
12 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в День космонавтики составили рейтинг самых популярных "космических" объектов показа в стране, интересуют они в основном иностранных туристов.

"К сожалению, космическая тема сейчас не так популярна, как ранее, особенно у молодежи. Она не пропагандируется в школах, и спрос на туры на День космонавтики невелик", - заявили порталу "Интерфакс-Туризм" в АТОР со ссылкой на участников рынка.

По мнению туроператоров, ситуация может перемениться в лучшую сторону, если в массовой культуре и учебных заведениях вновь станут популяризировать тему космоса, а на самих объектах показа минимизируют формальности по допуску туристов и снизят цены.

Рейтинг самых популярных "космических" объектов возглавили Музей космонавтики в Москве и павильон "Космос" на ВДНХ. Так, в "космический" павильон туроператор "Интурист" отправляет как российских туристов, так и иностранных. Но чаще всего оба объекта посещают школьные группы и самостоятельные туристы - гости столицы.

Центр подготовки космонавтов в "Звездном городке" также очень популярен как у российских, так и у иностранных организованных туристов.

"Его посещение, однако, осложняется тем, что бронирование нужно делать за 3-4 месяца. В среднем экскурсия обходится в 1,5 тыс. рублей с человека, в нее также входит осмотр центрифуги и бассейна. За дополнительную плату можно посетить макет станции "Мир" - цена около 7 тыс. рублей на группу до 10 человек", - уточнили в АТОР.

Еще один востребованный "космический" объект - Центр РКК "Энергия" в городе Королев, сюда с экскурсией возит туроператор "Интурист". Объект является режимным: заявку на посещение нужно подавать как минимум за 2 месяца, а паспортные данные туристов должны быть предоставлены не менее чем за 45 рабочих дней.

Также есть туры на космодром Байконур. В состав тура, который приурочен к запуску пилотируемого корабля, входят экскурсия в Международную космическую школу, трансфер на космодром, наблюдение за вывозом и установкой ракеты "Союз" на стартовом комплексе N1, посещение памятника покорителям космоса, обзорная экскурсия по городу Байконур, экскурсия в Музей истории космодрома, осмотр стартовых площадки ракеты-носителя "Протон", стартового комплекса ракеты "Энергия" и другое.

"Туры на Байконур пользуются спросом у иностранцев, а не россиян, из-за своей дороговизны (от 50 тыс. до 65 тыс. рублей с человека за трех- или пятидневную программу и билеты от 12 тыс. рублей). Причем, чаще едут индивидуальные туристы, поскольку космодром - это режимный объектом с бронированием как минимум за полгода", - рассказали в ассоциации.

Пользуются спросом у иностранных туристов и полеты на самолетах "МиГ" с пребыванием в невесомости.

"Музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая" и памятник Ракете - обязательный объект посещения во время культурной программы деловых мероприятий и MICE-конференций в Самаре, которые организует туроператор "Интурист". Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге к 12 апреля традиционно готовит много интересных активностей, а самый дорогой билет на его посещение обойдется в 250 рублей", - добавили в АТОР.

12 апреля, в день годовщины первого полета человека в космос, в России отмечается День космонавтики.

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