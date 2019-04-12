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12.04.19 12:59

Путин поручил правительству найти средства на продление крымской ФЦП до 2025г

© РИА Новости. Илья Питалев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству страны изыскать средства на продление федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится в информации на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития Республики Крым и г.Севастополя на период до 2025 года, предусмотрев их финансирование за счет средств федерального бюджета", - отмечается в поручении.

Глава государства ждет доклад кабинета министров по этому вопросу до 1 октября 2019 года.

Как сообщалось, крымская ФЦП принята правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года.

В программу неоднократно вносились правки. В последний раз - в сентябре 2018 года, тогда ФЦП была продлена до 2022 года, а расходы на нее выросли почти на 5% - до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года сообщил журналистам, что финансирование по программе до 2022 года планируется увеличить еще на 50 млрд рублей из-за удорожания и корректировки ряда проектов. Таким образом, расходы могут вырасти еще примерно на 5,7% - до 927,8 млрд рублей.

Позже, в начале апреля, С.Назаров озвучил планы по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года, при этом ее финансирование может вырасти на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе превысит 1 трлн рублей.

По словам замглавы Минэкономразвития, в программу предполагается включить строительство моста через Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду в Севастополе, которая должна связать районы города в обход исторического центра, а также реконструкцию дороги на южном берегу Крыма и строительство юго-восточного объезда Симферополя.

С.Назаров отметил, что в нынешнюю программу эти проекты не укладываются ни по срокам, ни по деньгам: по предварительным оценкам, Севастополю нужно еще около 70 млрд рублей, Крыму - около 130 млрд рублей.

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