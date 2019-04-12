Сумма взяток по делу экс-гендиректора аэропорта "Якутск" возросла до 27 млн рублей

12.04.19 13:01

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы завершили расследование уголовного дела о коррупционных преступлениях, возбужденного против бывшего генерального директора аэропорта "Якутск" Николая Местникова.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что фигуранту предъявлены обвинения по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сумма взяток в итоге выросла почти вдвое - с 14 млн рублей до 27 млн рублей.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину, активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет прокуратура.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы Н.Местников получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, с которыми у аэропорта имелись договорные отношения.

Уголовное дело против него возбудили летом 2018 года.

Н.Местников занимал пост гендиректора аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста являлся кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела отказался от участия в предвыборной кампании.