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12.04.19 13:01
Сумма взяток по делу экс-гендиректора аэропорта "Якутск" возросла до 27 млн рублей
Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что фигуранту предъявлены обвинения по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Сумма взяток в итоге выросла почти вдвое - с 14 млн рублей до 27 млн рублей.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину, активно сотрудничал со следствием. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляет прокуратура.
По версии следствия, с 2014 по 2018 годы Н.Местников получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, с которыми у аэропорта имелись договорные отношения.
Уголовное дело против него возбудили летом 2018 года.
Н.Местников занимал пост гендиректора аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста являлся кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела отказался от участия в предвыборной кампании.
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