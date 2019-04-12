Полпред президента РФ в ЦФО заявил об угрозе обрушений на "Канале им.Москвы"

12.04.19 13:04

© РИА Новости. Нина Зотина

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Инженерные сооружения "Канала имени Москвы" изношены и могут не выдержать нагрузок, заявил полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"Наибольшую озабоченность вызывает состояние крупнейшего водного сооружения страны - "Канала имени Москвы". Здесь существует угроза обрушения подпорных стенок шлюзов", - сказал он в пятницу на выездном заседании в Туле.

Кроме того, у него вызывает опасение состояние бесхозных гидротехнических сооружений в ряде регионов центральной России.

"В Московской области выявлено 350 бесхозных гидротехнических сооружений. Большая часть из них находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вызывает опасения ряд гидротехнических сооружений в Воронежской, Ивановской, Брянской областях. Некоторые из них несут угрозу для безопасности людей", - сказал И.Щеголев.

10 января в Москве в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта на площади 75 кв. метров и вынос части воды на автомобильную дорогу. Движение по тоннелю было временно остановлено.

Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами №7 и №8. По данным ФГБУ "Канал имени Москвы", ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, - между грунтом и шпунтовой стенкой.

Максимальная стоимость проведения восстановительных работ аварийного участка канала им. Москвы над Тушинским тоннелем в Москве может составить 500 млн руб., говорил Г.Елянюшкин, отмечая, что это предварительная экспертная оценка.

Навигация по каналу имени Москвы начнётся, как и планировалось, 24 апреля, завершить участок, поврежденный в январе над Тушинским тоннелем в Москве, планируется в июне.