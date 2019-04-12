Более 30 единиц авиационной техники примут участие в параде Победы в Петербурге

12.04.19 13:08

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 30 единиц авиационной техники пройдут в парадном строю над Петербургом в день Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В воздушной части парада жители и гости северной столицы смогут увидеть ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор", самый большой из серийно выпускаемых тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26.

Кроме того, в небо над Петербургом поднимутся самый массовый двухдвигательный многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, тактические разведчики Су-24МР, сверхманёвренные истребители поколения 4+ Су-30СМ, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35, истребители-перехватчики МиГ-31.

В настоящее время экипажи самолётов и вертолётов отрабатывают групповую слётанность на аэродромах базирования.