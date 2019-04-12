Минобороны совершенствует места базирования войск в Крыму и Арктике

12.04.19 13:12

© РИА Новости. Вадим Савицкий

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике является приоритетным, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в пятницу в рамках Единого дня приёмки военной продукции.

"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооружённых сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, - стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской арктической зоне", - сказал С.Шойгу.

Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более восьмисот пятидесяти зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил С.Шойгу.