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12.04.19 13:12
Минобороны совершенствует места базирования войск в Крыму и Арктике
"Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления Вооружённых сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, - стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской арктической зоне", - сказал С.Шойгу.
Говоря о развитии военной инфраструктуры, министр сообщил, что "этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения". "На сегодняшний день в эксплуатацию введено более восьмисот пятидесяти зданий и сооружений, что в 11 раз превышает плановый показатель первого квартала. Это говорит о высоких темпах работ", - отметил С.Шойгу.
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