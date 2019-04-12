Житель Орла взыскал с автозавода 1,3 млн руб. за бракованный автомобиль

12.04.19 13:16

© РИА Новости. Павел Лисицын

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Орле принял решение взыскать с ООО "Лифан Моторс Рус" в пользу местного жителя более 1,3 млн рублей за автомобиль, купленный с производственным браком.

Пресс-служба облсуда сообщает, что житель Орла в 2013 году приобрел автомобиль "Lifan" за 560 тыс. рублей. В процессе эксплуатации выяснилось, что у машины имеются производственные дефекты.

В начале 2018 года покупатель направил в адрес компании-изготовителя претензии с требованием безвозмездно устранить недостатки, однако, они остались без удовлетворения.

Тогда мужчина обратился в суд с иском взыскать с ответчика стоимость нового автомобиля в размере 759,9 тыс. рублей, неустойку в таком же размере, моральный вред в сумме 70 тыс. рублей, а также штраф.

Суд принял решение частично удовлетворить требования орловчанина, взыскав в его пользу стоимость нового автомобиля в размере 759,9 тыс. рублей, 100 тыс. неустойки, компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также 444,9 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, суд обязал истца передать ООО "Лифан Моторс Рус" спорный автомобиль.