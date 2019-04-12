ТОР "Курилы" могут расширить под строительство рыбозавода и судоремонтного комплекса

12.04.19 13:57

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Минвостокразвития внесло в правительство России предложение о расширении территории опережающего развития (ТОР) "Курилы".

В сообщении пресс-службы министерства говорится, что включение в границы ТОР на острове Шикотан новых земельных участков позволит реализовать четыре инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 660 млн рублей.

В частности, ООО "Алаид" планирует инвестировать более 300 млн рублей в строительство и эксплуатацию завода малой мощности по переработке рыбы в городе Северо-Курильске. Инвестор планирует реализовать проект до 2020 года.

ООО "Рыбокомбинат "Островной" планирует инвестировать 132 млн рублей в создание на острове судоремонтного комплекса. Срок реализации проекта составит три года.

ТОР "Курилы" создана на острове Шикотан в селе Малокурильское Сахалинской области в августе 2017 года постановлением правительства РФ. Основанием для создания ТОР на Курилах стало обращение руководства рыбокомбината "Островной" с предложением строительства на Курильских островах комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов. Инвестиционную стоимость проекта РК "Островной" оценивает в 7,4 млрд рублей.