Экс-полицейский, осужденный за пытки в казанском отделе полиции, попросил об УДО

12.04.19 14:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший оперуполномоченный казанского отдела полиции "Дальний" Рамиль Ахметзянов, которого суд признал виновным в гибели задержанного Сергея Назарова в марте 2012 года, просит освободить его условно-досрочно, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Поволжье" координатор правозащитной организации "Зона права" Булат Мухамеджанов.

"28 февраля 2019 года Стерлитамакский городской суд Башкирии отказался удовлетворить соответствующее ходатайство адвоката заключенного колонии N8. 15 мая апелляционную жалобу рассмотрит Верховный суд республики", - сказал Б.Мухамеджанов.

Р.Ахметзянов - один из оперативников "Дальнего", осужденных не только за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), но и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью С.Назарова, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он был приговорен к 9 годам 1 месяцу колонии.

Между тем половина фигурантов дела о насилии в "Дальнем", как утверждает Б.Мухамеджанов, уже на свободе - Амир Шарафуллин, Денис Васильев, Александр Фадеев и Айнур Рахматуллин. Последний - экс-начальник отдела уголовного розыска ОП "Дальний", в 2016 году смог в судебном порядке заменить неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Казанский ОП "Дальний" стал известен в марте 2012 года, когда там до смерти замучили задержанного по подозрению в краже мобильного телефона С.Назарова, применяя в качестве орудия пытки бутылку из-под шампанского. Позже вскрылся еще ряд случаев полицейского произвола. Из показаний потерпевших стало известно как минимум еще о трех случаях выбивания показаний с помощью бутылок.

В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана утвердил обвинительный приговор в отношении восьми сотрудников этого отдела полиции. Согласно ему, бывший замначальника угрозыска ОП "Дальний" Алмаз Василов был приговорен к колонии строгого режима на 13 лет и 11 месяцев. Его бывший начальник А.Рахматуллин получил наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима, бывший заместитель начальника отдела полиции "Дальний" по оперативной работе Фаиль Сабирзянов - 10 лет колонии строгого режима.

Бывшие оперативники Рамиль Ахметзянов и А.Фадеев получили девять лет и один месяц колонии строгого режима и один год и восемь месяцев колонии-поселения соответственно. Экс-оперуполномоченный Д.Васильев наказан тремя годами и девятью месяцами колонии общего режима, бывший оперативник Ильнар Ибатуллин - девятью годами и четырьмя месяцами колонии строгого режима; экс-оперуполномоченный А.Шарафуллин - пятью годами и восемью месяцами колонии общего режима.

Еще двое экс-полицейских "Дальнего", признавших свою вину, были осуждены на 2 и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Несколько потерпевших по делу о пытках в этом отделе полиции добился различных компенсаций в суде.