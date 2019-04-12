Более полусотни центров диагностики онкозаболеваний будут созданы на Урале

12.04.19 14:04

© РИА Новости. Виктор Толочко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Районные центры амбулаторной онкологической помощи будут созданы во всех регионах России, в том числе 55 из них - на территории Уральского федерального округа, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на совещании в Челябинске в пятницу.

Он отметил, что помощь в них можно будет получить по принципу "одного окна", чтобы быстрее был поставлен диагноз и начато необходимое лечение.

"Таких центров будет создано в уральских регионах 55. Пациенту в течение двух недель будет проведена верификация и диагностика онкозаболевания. После этого будет выбрана траектория дальнейшего лечения, куда направить пациента, какая именно помощь ему необходима", - пояснил Е.Камкин.

По его сведениям, в Челябинской и Свердловской областях будет создано по 16 и 20 центров, соответственно, в Тюменской и Курганской - пять, в ХМАО - шесть, в ЯНАО - три.

Замминистра отметил, что подобные центры должны помочь в решении задачи повышения уровня выявления онкозаболевания на ранних стадиях до 63%. Сейчас в уральских регионах этот показатель составляет от 52,4% до 56,6%.

Также, по его данным, в 2019 году из федерального бюджета на борьбу с онкозаболеваниями регионам Уральского федерального округа будет направлено 18 млрд рублей.

В свою очередь министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин добавил, что региону при создании подобных центров в районах, где пока нет специализированных онкологических медучреждений, потребуется финансовая помощь федерального бюджета.

"Стоимость одного такого центра оценивается ориентировочно в 200 млн рублей. Мы понимаем, что таких средств у региона нет, поэтому будем внимательно следить за изменениями в программах", - сказал министр.

Он также уточнил, что эти проекты строительства будут реализовываться в регионе в 2022-2023 годах. В настоящее время идет работа по созданию центров амбулаторной помощи на базе имеющихся мощностей онкоклиник.